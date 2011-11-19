В центре Москвы на неделю изменят маршруты движения общественного транспорта

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19 ноября 2011, 09:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В центре Москвы на неделю с 19 по 27 ноября власти столицы изменят маршруты движения общественного транспорта. В эти дни в храме Христа Спасителя будет находиться великая святыня - Пояс Пресвятой Богородицы.

В связи с ожидаемым прибытием большого числа паломников будет перекрыто движение в непосредственной близости от храма, а троллейбусы маршрута №16 от Карачаровского путепровода будут следовать до площади Яузских ворот. Согласно сообщению ГУП «Мосгортранс», отменяется остановка «Метро «Кропоткинская» для маршрутов троллейбусов №2 и №44, остановка «Пречистенская набережная» для маршрута троллейбуса №33 и остановка «Музей изобразительных искусств – Метро «Кропоткинская» на маршрутах троллейбусов №1, №33 и автобуса №6.

В мэрии сообщили, что для паломников, которые приедут поклониться Поясу Богородицы в храме Христа Спасителя, будет организовано круглосуточное горячее питание.

Напомним, Пояс Пресвятой Богородицы, впервые привезенный в Россию для поклонения с горы Афон из Ватопедского монастыря, прибудет в Москву в 15.00 мск.