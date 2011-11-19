Офицер ФСИН записал видеообращение к Дмитрию Медведеву

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19 ноября 2011, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Офицер ФСИН России Алексей Козлов, работающий два последних года в Бутырской тюрьме, записал видеообращение к Дмитрию Медведеву. Козлов рассказал о том, что в тюрьме зреет бунт офицеров.



Свое обращение офицер ФСИН записал в приемной правозащитной организации Gulagu.net. Намеренно был обнародован пока лишь небольшой фрагмент записи, пишет "Новая газета". Подобные видеообращения записали еще несколько офицеров Бутырки. По словам Козлова, богатые арестанты свободно гуляют по тюрьме и активно пользуются социальными сетями.

"В Бутырке есть арестанты, которые пользуются мобильниками, фотоаппаратами и даже видеокамерами, - рассказывает Козлов. - Они свободно разгуливают по тюрьме, имеют выход в интернет, коротая время в социальных сетях".

Интернет-СМИ уже обсуждают скриншоты арестантских страниц в соцсетях . Объектом внимания стал блог 25-летнего Антона Серюкова, бутырского арестанта, который предъявляет миру "портфлио своего тюремного быта": Серюков с модным журналом, он же с видеокамерой, вот сидит на столе, украшенном гербом России. По этому сюжету ФСИН начал проверку, но не дает никаких комментариев, отмечает издание. По словам Козлова, фотографии арестанта-блогера сделаны в комнате №39 - в служебном кабинете начальника отряда хозобслуживания, куда запрещен доступ осужденных без сопровождения сотрудников тюрьмы.