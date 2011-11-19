В Москву сегодня привезут великую православную святыню Пояс Богородицы

//Общество

19 ноября 2011, 08:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москву сегодня привезут великую православную святыню Пресвятой Пояс Богородицы. В столицу России его доставят в 15.00 мск. После молебна в аэропорту святыню доставят в храм Христа Спасителя, где в 16.00 начнется Всенощное бдение. В 17.00 Пояс Богородицы прибудет в храм.

Ковчег будет находиться в крупнейшем храме Русской церкви - храме Христа Спасителя - до 27 ноября.

Доступ прихожан для поклонения Поясу Пресвятой Богородицы будет открыт круглосуточно, но 19 и 20 ноября попасть к нему будет сложнее всего. Это связано с запланированными в храме Христа Спасителя торжествами по случаю юбилея предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приездом высоких гостей. Патриарх Кирилл накануне своего 65-летия, в субботу вечером совершит богослужение в храме Христа Спасителя, в ходе которого возглавит встречу великой православной святыни - Пояса Богородицы.

Пояс Пресвятой Богородицы хранится в Ватопедском монастыре на святой горе Афон. Согласно преданию, он обладает удивительной силой, помогающей при беременности и рождении детей, исцеляющей бесплодие и дающей здоровье больным.

В Россию пояс Богородицы был доставлен 20 октября. В аэропорту Петербурга святыню встретил премьер-министр РФ Владимир Путин. В Нижнем Новгороде к святыне приложился президент России Дмитрий Медведев. Москва - последняя в списке городов, которые должна посетить святыня.

В Москве изменят на эти дни маршруты движения общественного транспорта в районе храма Христа Спасителя.