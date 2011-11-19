Коллектив «Микрохирургии глаза» обратился к Медведеву безрезультатно

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19 ноября 2011, 08:46 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]

Руководитель пресс-службы ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» Анатолий Ковалев сообщил "Аргументам недели" о развитии событий вокруг увольнения гендиректора МНТК Христо Тахчиди.

Два дня назад Ковалев отправил обращение коллектива ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» президенту страны - Медведеву. Обращение было отправлено через на сайт президента РФ, речь в нем шла о том, что Минздравсоцразвития уничтожает комплекс.

В 11:27 пятницы в пресс-службу клиники Федорова пришел ответ с сайта Медведева за подписью консультанта департамента письменных обращений граждан и организаций А.Кузиной о том, что коллективное обращение врачей направлено на рассмотрение ... в Минздрав.