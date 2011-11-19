Путин: Нужно помочь в организации матчей Ночной хоккейной лиги

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19 ноября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин предложил ко Дню Победы 9 мая организовать в Москве финал Ночной хоккейной лиги. В любительском турнире принимают участие люди старше 30 лет.



Такое мнение Путин высказал на встрече с ветеранами отечественного хоккея. Название "Ночная хоккейная лига", по словам премьера, все чаще мелькает в СМИ. "Когда уже взрослые люди, за 40 и больше, по вечерам или по ночам, потому что вечером аренда льда дешевле, организовывают команды и играют, - сказал он. - Это такое массовое движение". "Можно было бы этим людям помочь организоваться", - считает Путин, передает Интерфакс.

Накануне в столичный Дворец спорта "Мегаспорт" вечером прибыл Владимир Путин, где вместе с легендами российского хоккея обсудил проблемы хоккея.

