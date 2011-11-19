Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Путин: Нужно помочь в организации матчей Ночной хоккейной лиги

19 ноября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин предложил ко Дню Победы 9 мая  организовать в Москве финал Ночной хоккейной лиги. В любительском турнире принимают участие люди старше 30 лет.

Такое мнение Путин высказал на встрече с ветеранами отечественного хоккея. Название "Ночная хоккейная лига", по словам премьера, все чаще мелькает в СМИ. "Когда уже взрослые люди, за 40 и больше, по вечерам или по ночам, потому что вечером аренда льда дешевле, организовывают команды и играют, - сказал он. - Это такое массовое движение". "Можно было бы этим людям помочь организоваться", - считает Путин, передает Интерфакс.

Накануне в столичный Дворец спорта "Мегаспорт" вечером прибыл   Владимир Путин, где вместе с легендами российского хоккея  обсудил проблемы хоккея.

ЕЛ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…