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19 ноября 2011, 08:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сегодня на участке Замоскворецкой линии метро между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" будет прекращено движение. Поезда на этом участке "зеленой" ветки не будут ходить также 20, 26 и 27 ноября.

По данным пресс-службы столичного метрополитена, в связи с выполнением работ по устройству виброзащитного пути в эти дни станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Также закроют переходы с этих станций метро на другие линии, передает Интерфакс.



В эти дни на Замоскворецкой линии будут проводиться технически сложные мероприятия - на путях установят специальные виброгасящие рельсовые скрепления, в районе стрелочных переводов уложат виброизоляционные маты. Это потребовалось для снижения вибрации в залах Большого театра.



Поезда на Замоскворецкой линии будут ходить на участках от "Речного вокзала" до "Белорусской" и от "Красногвардейской" до "Новокузнецкой. Для обеспечения проезда пассажиров будут уменьшены интервалы движения наземного общественного транспорта по Тверской улице.

Выпуск троллейбусов на маршрутах N1 и N12 будет увеличен 19-20 ноября и 26-27 ноября.



Маршрут N1 (метро "Нагатинская - больница им.Боткина) будет следовать с интервалом движения 7-10 минут - с 6:00 до 17:00, 12-13 минут - с 17:00 до 22:00, 25 минут - после 22:00.



Маршрут N12 (метро "Китай-город - больница МПС) с 6:00 до 17:00 будет следовать с интервалом 7-10 минут, с 17:00 до 22:00 - 12-13 минут, после 22:00 - 20 минут.