3 млн потратит правительство Москвы на новогоднее украшение мэрии

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18 ноября 2011, 22:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта mockvanews.ru

Москва готова потратить 2,97 млн руб. на оформление фасада здания столичной мэрии к празднованию Нового года и Рождества Христова, следует из материалов, опубликованных в пятницу на сайте госзакупок.

"Оформление фасада мэрии по адресу Тверская улица, дом 13 состоит из светодинамической композиции с двумя приставными елями", - говорится в технической документации.

Согласно документации, светодинамическая композиция должна включать в себя две искусственные ели, световое панно, пластиковые игрушки, гирлянды и несколько иллюминационных элементов.

Завершить работы по украшению фасада горадминистрации необходимо до 15 декабря.

Праздничное оформление Москвы к Новому 2012 году будет нестандартным. Одной из главных новинок в оформлении города станут светодиодные украшения, а символами новогодних праздников будут снежинка и часы, передаёт РИА Новости. Кроме того, власти города планируют по-особенному украсить 30 фасадов зданий в центре Москвы. Демонтаж новогоднего и рождественского оформления планируется провести 16-17 января 2012 года.