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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Модернизация железных дорог в России связана с развитием высоких технологий

18 ноября 2011, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин на Втором съезде железнодорожников, который открылся в Москве, заявил, что  модернизация железных дорог вплотную связана с развитием высоких технологий.

На съезде железнодорожников свои идеи высказали руководители частных компаний-перевозчиков, ученые, депутаты, члены Общественной палаты. Глава "РЖД" Владимир Якунин отметил, что а сегодняшний день 19 отраслей российской экономики обслуживают развитие российского железнодорожного транспорта, причем это отрасли высокотехнологичные. "Российские железные дороги" и являются потребителями высокотехнологичной продукции. Это суперсовременные машины, которые начинены электроникой, в которых созданы новые, перспективные двигатели", - сказал Якунин.

ИЧ

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