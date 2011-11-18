Модернизация железных дорог в России связана с развитием высоких технологий

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18 ноября 2011, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин на Втором съезде железнодорожников, который открылся в Москве, заявил, что модернизация железных дорог вплотную связана с развитием высоких технологий.

На съезде железнодорожников свои идеи высказали руководители частных компаний-перевозчиков, ученые, депутаты, члены Общественной палаты. Глава "РЖД" Владимир Якунин отметил, что а сегодняшний день 19 отраслей российской экономики обслуживают развитие российского железнодорожного транспорта, причем это отрасли высокотехнологичные. "Российские железные дороги" и являются потребителями высокотехнологичной продукции. Это суперсовременные машины, которые начинены электроникой, в которых созданы новые, перспективные двигатели", - сказал Якунин.