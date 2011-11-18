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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Калмыкия стала единственным местом в Европе, где хранятся мощи Будды

18 ноября 2011, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.rufox.ru
Фото с сайта news.rufox.ru

В столицу Калмыкии Элисту в пятницу из Шри-Ланки на вечное хранение прибыли мощи Будды Шакьямуни. Бывший глава республики Кирсан Илюмжинов пообещал передать мощи в центральный буддийский храм Элисты.

Он подчеркнул, что Калмыкия станет единственным местом в Европе, где будут храниться мощи Будды, передаёт Интерфакс. Мощи в республику привез посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга с делегацией монахов.

Решение передать мощи в Элисту было принято еще в 1990-е годы, когда деятельность Илюмжинова по развитию буддизма в Калмыкии и России стала заметна во всем мире.

Окончательной договоренности о том, что буддийскую святыню привезут в Калмыкию, Илюмжинов достиг прошлой весной во время визита в храм Священного Зуба Будды в ходе своей поездки на Шри-Ланку.

Мощи передаются в дар лично Илюмжинову, поскольку по традиции мощи Будды могут быть переданы только конкретному человеку и только по решению буддийской патриархии республики.

В следующем году Калмыкии планируется передать росток священного дерева Джая Шри Маха Бодхи, взращенного, согласно легенде, из отростка дерева, под которым на Будду снизошло озарение.

ЛБ

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