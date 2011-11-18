В Италии новый кабинет министров Марио Монти окончательно утверждён у власти

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18 ноября 2011, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Палата депутатов национального парламента Италии выразила доверие новому правительству Марио Монти. За доверие проголосовали 556 депутатов, против - 61.

Таким образом, новый кабинет министров, который уже был приведён президентом к присяге, окончательно утверждён у власти.

Накануне верхняя палата парламента (сенат) также поддержала новое правительство Италии. Голосование о доверии в обеих палатах национального парламента является обязательным этапом после принесения присяги новым правительством.

Президент Италии Джоджио Наполитано поручил 68-летнему экономисту сформировать новое правительство в воскресенье, 13 ноября, спустя день после ухода в отставку Сильвио Берлускони.