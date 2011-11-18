Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Италии новый кабинет министров Марио Монти окончательно утверждён у власти

18 ноября 2011, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Палата депутатов национального парламента Италии выразила доверие новому правительству Марио Монти. За доверие проголосовали 556 депутатов, против - 61.

Таким образом, новый кабинет министров, который уже был приведён президентом к присяге, окончательно утверждён у власти.

Накануне верхняя палата парламента (сенат) также поддержала новое правительство Италии. Голосование о доверии в обеих палатах национального парламента является обязательным этапом после принесения присяги новым правительством.

Президент Италии Джоджио Наполитано поручил 68-летнему экономисту сформировать новое правительство в воскресенье, 13 ноября, спустя день после ухода в отставку Сильвио Берлускони.

ЛБ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан