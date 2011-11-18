Школьнику грозит год тюрьмы за надругательство над российским флагом

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18 ноября 2011, 19:59 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Школьник стал фигурантом уголовного дела в Кировской области после того, как ночью снял со здания районного суда российский флаг и выбросил его. За надругательство над государственным флагом его могут посадить.

Инцидент произошел еще 12 ноября в Кировской области в поселке Пижанка.

"16-летний ученик местной школы около 23:00 забрался на здание районного суда на Колхозной улице, дом 49 и снял оттуда Государственный флаг РФ. После этого он сломал флагшток, спустился вниз, а флаг выбросил на улице в нескольких домах от суда", - рассказал источник в правоохранительных органах Интерфаксу.

По его словам, установлен хулиган был в течение суток, а 17 ноября старший дознаватель отделения полиции "Пижанское" по итогам проведенной проверки возбудил уголовное дело по ст. 329 УК РФ в отношении школьника по факту надругательства над Государственным флагом страны. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на 1 год.