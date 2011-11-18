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18 ноября 2011, 19:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта metro.ru

В Москве вскоре может появиться единый проездной билет "одного дня" на наземный общественный транспорт и метро, сообщил в пятницу генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Пётр Иванов.

"Сейчас есть билеты "одного дня" и "на пять дней". Другое дело, они не действуют в метро, только на общественном транспорте. Этот вопрос мы сейчас решаем", - сказал глава Мосгортранса, передаёт Интерфакс.

Кроме того, глава Мосготранса напомнил, что сейчас реализуется эксперимент по внедрению единой транспортной карты, которая позволяет пользоваться наземным общественным транспортом в Москве, Московской области, в столичном метрополитене, а также на железной дороге.

"Этот проект в пробном варианте существует, и, я надеюсь, в ближайшее время пойдет в промышленную эксплуатацию", - добавил Иванов.