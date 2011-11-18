Медведев: Евразийский экономический союз избежит проблем еврозоны

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18 ноября 2011, 19:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ.

Евразийский экономический союз избежит проблем еврозоны, так как не является "конгломератом разрозненных стран", заявил президент России Дмитрий Медведев в пятницу.



"У евро есть свои проблемы, связанные с тем, что евро обслуживает не только очень сильные экономики, развитые экономики, но и экономики значительно более слабые или же попавшие в силу определенных проблем и некачественного управления в тяжелую ситуацию. Мы можем избежать таких проблем в ходе нашей интеграции," - заявил президент на совместной пресс-конференции глав государств учредителей Евразийского экономического союза, как сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Дмитрия Медведева, в отличии от еврозоны, страны Евразийского союза - Казахстан, Белоруссия и Россия стартуют не с разного уровня, а "приблизительно с одной площадки".

"Это три страны, у которых была общая история, которые развиваются по общему сценарию", - заявил президент России.

Он отметил, что интерес к экономическому союзу проявляет еще ряд стран - соседей России, Белоруссии и Казахстана. Страны Медведев не назвал, сообщив только, что это "другие партнеры по ЕвраАзЭс" и СНГ.