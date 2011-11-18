Мосгортранс: в столице на смену турникетам придут контролёры

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18 ноября 2011, 18:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта transday.ru

В Москве турникеты из наземного общественного транспорта постепенно будут убирать, но прежний порядок оплаты сохранится, сообщил в пятницу генеральный директор "Мосгортранса" Пётр Иванов.

Он пояснил, что останутся они там, где пассажиропоток небольшой, передаёт transday.ru.

"3-5 человек, входящих в салон, не увеличивают время движения транспорта. На магистральных маршрутах турникеты будут убираться везде", - сказал Иванов.

Он отметил, что экспресс-маршруты автобусов работают без турникетов.

"Они работают с опущенными штангами турникетов, это не значит, что там не надо платить, это значит, что надо платить как в любом другом автобусе", - пояснил Иванов.