Москва не собирается уклоняться от международного сотрудничества по Сирии

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18 ноября 2011, 18:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Россия готова работать с международным сообществом по Сирии, но призывает зарубежных партнеров к осмотрительности и сдержанности, заявил в пятницу премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Мы готовы работать со всем международным сообществом, и будем это делать, но призываем к сдержанности и осмотрительности. В этом и будет заключаться, я так представляю, наша позиция по данному вопросу", - сказал Путин на пресс-конференции с французским коллегой Франсуа Фийоном, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия поддержать революцию, которая бы осудила сирийский режим, сообщает Интерфакс.

При этом Путин добавил, что Москва не собирается уклоняться от сотрудничества по этому вопросу.

Напомним, Россия и Китай 4 октября заблокировали в СБ ООН предложенный Францией, Великобританией, Германией и Португалией проект резолюции по Сирии.

В проекте содержалось требование к сирийским властям прекратить применение силы для подавления выступлений оппозиции и указывалось на возможность введения санкций против Дамаска.

В Сирии уже полгода продолжаются подавления выступлений оппозиции. По этому поводу уже три месяца длятся дискуссии, которые не привели к компромиссу о едином подходе СБ ООН к ситуации в этой стране.