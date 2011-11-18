Власти Москвы запускают скоростные автобусы по 2 десяткам маршрутов

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18 ноября 2011, 16:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта ria.ru

В Москве в ближайшее время власти города откроют 17 автобусных экспресс-маршрутов, сообщил в пятницу начальник ГУП "Мосгортранс" Пётр Иванов.

Первый экспресс был запущен на западе Москвы 5 ноября, на участке Боровского шоссе, от Ново-Переделкино до Киевского вокзала.

"19 ноября автобусы-экспрессы начнут курсировать на Ярославском шоссе на северо-востоке столицы - автобус № 903 будет отправляться от Холмогорской улицы до Рижского вокзала. 10 маршрутов будет запущено на первом этапе, потом еще 7 маршрутов", - сказал Иванов, передаёт РИА Новости.

Он также отметил, что стоимость билетов на проезд в автобусах-экспрессах не будет отличаться от обычных маршрутов.

Отличие экспрессов от обычных маршрутов - минимальное число остановок и значительное сокращение времени пути.