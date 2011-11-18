Центр ядерной медицины откроют в Челябинской области

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18 ноября 2011, 16:09 [«Аргументы Недели», Надежда Попова ]

Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и губернатор Челябинской области Михаил Юревич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной медицины. В рамках этого соглашения на Южном Урале будет создан центр, задача которого - совершенствовать существующие ядерно-физические технологии медицинского назначения, разрабатывать и внедрять перспективные методики диагностики и лечения, готовить специалистов медицинского и технического профилей. Соглашение было подписано в Федеральном ядерном центре РФ – в городе Снежинске.

Разработчиками технологий станут сотрудники предприятий Росатома в Снежинске и Озерске. Именно в Снежинске находится Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ). Таким образом, Челябинская область стала четвертым регионом России, в котором взялись за развитие ядерной медицины на федеральном уровне. Ядерная медицина – это в первую очередь методы диагностики и терапии кардиологических, онкологических, неврологических и эндокринных заболеваний. Оборудование для такого лечения в регионе есть, но оно устарело. Для снижения риска, наносимого здоровью пациента при применении лучевой терапии, необходима разработка качественно новых радиофармпрепаратов.

- Челябинской области одной с этим было бы не справиться. Без Росатома мы бы не попали в Федеральную программу, – считает Павел Рыжий, заместитель губернатора Челябинской области. Уже сегодня власти региона и специалисты из закрытых городов Челябинской области планируют разработать концепцию по структуре, медико-научному обеспечению и техническому оснащению центра. Срок исполнения - 1 марта 2012г.

Концепция будет рассмотрена на заседании комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию. В III квартале 2012г. Росатом совместно с местным правительством представит в Министерство здравоохранения и социального развития РФ конкретные предложения по созданию на территории Челябинской области центра ядерной медицины.

Челябинская область давно претендовала на включение в Федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие ядерной медицины в РФ». Участие в ФЦП позволит переоснастить лечебные учреждения региона современным диагностическим и лечебным оборудованием и привлечь на Южный Урал частные инвестиции.

Ко всему прочему, в Челябинской области уже сформировалась комплексная система оказания медицинской помощи, связанная с использованием наработок современной ядерной медицины. Появление позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в регионе стало настоящим прорывом. Сегодня ПЭТ-центры открыты в Челябинске и Магнитогорске Создана значительная часть инфраструктуры этого комплекса, куда входят производственные мощности для наработки радионуклидов, оборудование ПЭТ-центров в Челябинске и Магнитогорске, Уральский центр нейтронной терапии, радиохирургическая система «Кибернож», отделение радионуклидной терапии, сеть диагностических радионуклидных лабораторий. Исследования проводятся на изотопах технеция-99, производство которых налажено на ФГУП ПО «Маяк». Ядерная медицина является одним из направлений деятельности инновационных технопарков, которые будут созданы на территории Челябинской области в 2012-2015 годах.