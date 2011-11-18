Мосгортранс: выделенные полосы ускорили движение транспорта в столице

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18 ноября 2011, 16:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Выделенные полосы увеличили скорость общественного транспорта в Москве на 10 - 40%, заявил в пятницу генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Пётр Иванов.

Он отметил, что на данный момент в столице обустроено и введено в эксплуатацию 83 км выделенных полос для общественного транспорта, передаёт РИА Новости. Это 11 участков дорог с наиболее интенсивным движением.

По данным Мосгортранса, быстрее всего общественный транспорт сейчас ходит на участке проспект Андропова - Коломенское.

Меньше всего улучшение заметили те, кто ездит по Волоколамскому шоссе.