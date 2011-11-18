Вячеслав Шпорт даст деньги на жилье молодёжи

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18 ноября 2011, 15:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпор встретился со студенчеством Комсомольска-на-Амуре. В ходе рабочей поездки в город юности глава региона посетил Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет.



Напомним, в 2008 году Вячеславу Шпорту присвоено звание Почетного профессора Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.



Беседуя с преподавателями и студентами вуза, Губернатор рассказал о перспективах развития Хабаровского края. Он отметил, что приоритетными направлениями работы краевого Правительства являются создание комфортных условий жизни людей, закрепление молодежи, подготовка квалифицированных кадров для промышленных предприятий региона, решение демографической проблемы, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-центре Правительства Хабаровского края.



Шпорт рассказал молодежи о мерах по улучшению демографической ситуации в регионе – строительстве детских садов, краевом материнском капитале, предоставлении земельных участков многодетным семьям, дополнительных выплатах усыновителям и опекунам; о материальном стимулировании выпускников учебных заведений, которые приезжают работать в отдаленные районы края, а также о решении жилищной проблемы молодых семей.



«Учитывая высокую потребность в предоставлении социальных выплат молодым семьям края, в том числе в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, в ноябре я принял решение об увеличении бюджетных ассигнований. В 2011 году мы направим на это 359,5 миллионов рублей, благодаря чему более 700 молодых семей края улучшат свои жилищные условия. В Комсомольске-на-Амуре получат социальные выплаты 160 молодых семей», – сказал Вячеслав Шпорт.



Молодые люди поинтересовались у Губернатора, будут ли жители края летать на Суперджетах? «Да, мы будем летать, – заверил он. – Наши самолеты закупили «Армавиа» и «Аэрофлот». Правительство края планирует приобрести несколько самолетов, для приема которых ведется строительство и реконструкция взлетно-посадочных полос. Планируем запустить Суперджет на местных авиалиниях. Лайнер будет летать в Николаевск-на-Амуре и Богородское. Затем – в Японию и Китай».



Отвечая на вопрос о развитии туризма в крае, Вячеслав Шпорт отметил, что пока развивается выездной туризм. Но на территории Хабаровского края много уникальных мест, куда можно возить туристов, и это направление для нашего региона одно из перспективных.



Глава края отметил хорошие результаты юных комсомольчан по ЕГЭ в прошлом учебном году. «Это показатель эффективной работы профессорско-преподавательского состава вашего вуза, который является кузницей учительских кадров для Комсомольского и близлежащих районов», – подчеркнул он.



Особое внимание, по мнению Вячеслава Шпорта, необходимо уделить организации культурного досуга молодежи, приобщению ее к спорту.



Подводя итоги встречи, Губернатор подчеркнул, что все социально-экономические преобразования в регионе нацелены на улучшение жизни людей. «Наша задача – сделать край привлекательным и комфортным для жизни, чтобы у молодежи не возникало желания уезжать. Чтобы на родной земле вы получали образование, работали, создавали семьи, растили детей».