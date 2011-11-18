Кадыров встретится с инвалидом, пожаловавшимся на власти Чечни Медведеву

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18 ноября 2011, 15:21 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Бадруддин Исраилов, фото с сайта superkarate.ru

Рамзан Кадыров после возвращения из отпуска встретится с жителем Чечни Бадруддином Исраиловым, которому в среду президент РФ пообещал организовать встречу с главой республики, сообщил в пятницу пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

По словам самого Исраилова, с ним пока никто из администрации президента Чечни не связывался, сообщает РИА Новости.

В среду, 16 ноября, на встрече Дмитрия Медведева с инвалидами полномочный представитель международной организации каратэ киокушинкай в Чечне инвалид-колясочник Бадруддин Исраилов обратился к президенту РФ с просьбой организовать ему встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы он смог рассказать о недоработках в части обеспечения прав инвалидов в республике.

Медведев в ответ на это сказал, что сможет "устроить это прямо сегодня: сказать ему, чтобы он с вами встретился".

"Кадыров в отпуске, организацией встреч занимаются соответствующие должностные лица, но не думаю, что у Исраилова есть какие-то проблемы со встречей с ним", - сказал Каримов в пятницу.

Он отметил, что встреча состоится сразу после того, как Кадыров выйдет на работу. По его словам, это произойдет "в ближайшее время".

В свою очередь, Исраилов сообщил РИА Новости по телефону, что с ним после встречи и до первой половины дня пятницы никто из администрации президента не связывался.

По его словам, на встрече с главой республики он намерен поставить вопрос о необходимости приобретения спецтранспорта для инвалидов.

Он выразил уверенность, что если бы Кадыров узнал об этой проблеме, он решил бы ее.

"Он очень много помогает больным людям, и сам является богобоязненным человеком. И если наша встреча состоится, я хочу попросить его оказать помощь в решении вопроса со спецтранспортом для транспортировки лежачих инвалидов", - сказал Исраилов, добавив, что в Чечне много людей отправляются авиарейсами в другие регионы на лечение.

По словам Исраилова, вторая тема, которую он озвучит на встрече с Кадыровым, - приспособленность городской среды для инвалидов.