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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Станция "Фобос-грунт" могла улететь вглубь Солнечной системы

18 ноября 2011, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт" могла улететь вглубь Солнечной системы и превратиться в так называемого "космического странника".

"Вращающийся на околоземной орбите объект нельзя точно идентифицировать. Он может быть как межпланетной станцией, так и ее маршевой двигательной установкой с топливным баком, которые станция "Фобос-Грунт" должна была отбросить после выхода на орбиту полета к Марсу", - цитирует Интерфакс источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, никакой информации о месте нахождения автоматической станции "Фобос-Грунт" нет, наземные станции со дня запуска (9 ноября) не приняли от нее никакой телеметрической информации. Он предположил, что "возможно, она улетела вглубь Солнечной системы или вращается по более высокой околоземной орбите, чем та, на которой ее ищут".

СБ

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