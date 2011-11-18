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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери

18 ноября 2011, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Глава столичного департамента семейной и молодёжной политики Людмила Гусева сообщила, что в России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери.

По ее словам, столичные власти подготовили к этому празднику более сотни мероприятий.

Людмила Гусева рассказала, что в Москве праздничные мероприятия будут организованы во всех городских парках, на концертных площадках и в театрах. Необходимую помощь городские власти окажут общественным организациям, работающим с семьями и детьми. В трудовых коллективах города организуют поздравление женщин-матерей, пройдут встречи с молодыми, многодетными семьями, семьями, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

А главными героинями праздника станут матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, а таких в Москве 1,3 млн, в том числе 72 тыс – многодетные матери, "многие из них будут награждены почётными грамотами".

В свою очередь, глава департамента труда и занятости столицы Олег Нетеребский сообщил, что 24 ноября в Москве пройдёт ярмарка вакансий для матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на которой женщины смогут найти работу по специальности недалеко от дома или трудоустроиться по программе переобучения на новую специальность, передает ИТАР-ТАСС.

День матери

СБ

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