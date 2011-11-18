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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Грузинский президент подписал соглашение о вступлении России в ВТО

18 ноября 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Михаил Саакашвили утвердил пакет документов, подписанных 9 ноября в Женеве по итогам грузино-российских переговоров по вступлению России в ВТО.

Указами грузинского президента утверждены такие документы: соглашение между правительством Грузии и правительством Российской Федерации об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами; меморандум о взаимопонимании между правительственными делегациями Грузии и Швейцарской Конфедерации.

В связи с этим МИД Грузии поручено ознакомить парламент с утвержденными документами и обеспечить осуществление других предусмотренных законодательством соответствующих мероприятий, сообщает Интерфакс.

Напомним, Грузия была последним препятствием для вступления России в ВТО, страна добивалась вступления в эту организацию 18 лет. Под давлением европейских властей эти соглашения были достигнуты.

На переговорах глава российской делегации Максим Медведков сообщил, что министерская конференция одобрит вступление РФ в организацию уже 15–17 декабря, после этого Россия станет членом ВТО, это событие произойдет в середине 2012 года.

СБ

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