Президент РФ подписал закон о внеплановых проверках некоммерческих организаций

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18 ноября 2011, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, который уточняет основания для проведения внеплановых проверок в некоммерческих организациях, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.



Изменения вносятся в статью 32 федерального закона "О некоммерческих организациях". В соответствии с законом, основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой организации определяется поступление в уполномоченный орган представления избирательной комиссии о проведении такой проверки. Это соответствует требованиям федеральных законов "О политических партиях" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".



Документ был принят Госдумой 2 ноября и одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года.