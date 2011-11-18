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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Следственном комитете начал работать телефон прямой связи с А. Бастрыкиным

18 ноября 2011, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне начала работу прямая линия телефонной связи председателя Следственного Комитета России с гражданами. Позвонив в каждый третий четверг с 16 до 18 часов по номеру 8-495-640-20-47, граждане могут обратиться лично к Александру Бастрыкину.
    
В ходе первой прямой линии с 16 до 19 часов Александр Бастрыкин выслушал обращения  15 граждан. С некоторыми из позвонивших Председатель беседовал до получаса, сообщает сайт СК РФ. Звонки к Председателю поступили  из Алтайского и Краснодарского краев, Ростовской и Ульяновской областей, Москвы и ряда других регионов.
Жалобы и обращения, принятые  по телефону прямой связи председателем, в основном, касались ненадлежащей работы следователей и руководителей территориальных следственных органов. Кроме того несколько позвонивших граждан сообщили о совершенных преступлениях: рейдерский захват, похищение человека и других. Сообщения приняты в установленном законом порядке, рассмотрение всех поступивших по телефону жалоб и обращений взято на контроль лично председателем СК России.   В случае необходимости, если звонков будет поступать больше, чем возможно принять в установленное распоряжением время, А. Бастрыкин увеличит время работы прямой линии телефонной связи с гражданами.
ЕП

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