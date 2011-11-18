Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2012 год во втором чтении

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18 ноября 2011, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума РФ рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2012 год, в который было внесено более 270 поправок, часть из них - о перераспределении средств на соцподдержку граждан.



Внесенные поправки также касаются ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, и военнослужащих. Бюджетные ассигнования на соцподдержку этих категорий граждан будут значительно увеличены в следующем году - до 517 млрд рублей.



Доходы бюджета в 2012 году ожидаются на уровне более 11 триллионов рублей. Дефицит бюджета - 876 миллиардов. Согласно планам правительства, к 2015 году должны выйти на бездефицитный бюджет, передает Первый канал.