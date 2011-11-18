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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В России началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

18 ноября 2011, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

В России в пятницу началось досрочное голосование на выборах в Госдуму. Досрочное голосование организовано для тех граждан России, кто 4 декабря не сможет присутствовать на избирательных участках.

Согласно существующему закону о выборах, каждый российский гражданин должен иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом. Досрочное голосование - одна из самых трудоёмких процедур избирательной кампании. В досрочном голосовании участвуют жители Крайнего Севера, вахтовики, полярники, оленеводы. А для того, чтобы до них добраться, членам избиркомов приходится использовать вертолеты и снегоходы.

Досрочное голосование будет организовано и в 60 зарубежных странах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании, передает Первый канал.

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