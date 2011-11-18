Власти Санкт-Петербурга намерены восстановить исторический центр города

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18 ноября 2011, 07:25 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге намерены восстановить исторический центр города. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко просит для этих целей выделить 300 млрд руб из федерального бюджета.



Об этом пишет сегодня газета "Коммерсант". По данным издания, существует проект "федеральной целевой программы восстановления исторического центра Санкт-Петербурга, рассчитанной на десять лет, с объемом финансирования из федерального бюджета до 300 млрд руб", который подготовлен администрацией Санкт-Петербурга.



Обращение Полтавченко поддержал президент РФ Дмитрий Медведев, он поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру регионального развития Виктору Басаргину "проработать вместе согласованные предложения". В программе губернатора говорится, что восстановить объекты архитектурного наследия Санкт-Петербурга необходимо как "одной из основных мировых достопримечательностей и визитной карточки РФ". Ранее с подобной просьбой обращалась и Валентина Матвиенко, но ей было отказано.



По данным издания, в центре Санкт-Петербурга проживает 13,5% жителей, находятся 6255 домов, 90% из которых построено до 1917 года, 4 тыс объектов культурного наследия, из них 1,5 тыс — федерального значения. В рамках программы предлагается провести капремонт 1,9 тыс домов, расселив 13,3 тыс коммуналок и улучшив качество проживания 66 тыс семей, треть из которых очередники. Только на ремонт домов, построенных до 1917 года, простоявших без ремонта с 1961 года, без ванных комнат и без горячей воды, с износом более 40%, потребуется не менее 300 млрд руб, включая 200 млрд руб на ремонт, 70 млрд руб — на строительство жилья для переселения, 20 млрд руб — на строительство маневренного фонда и 17 млрд руб — потребуется на компенсации.