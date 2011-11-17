Украина может поднять арендную плату для Черноморского флота России

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17 ноября 2011, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта novostey.com

Киев рекомендовал органам местного самоуправления Крыма установить Черноморскому флоту РФ на 2013 год арендную плату за пользование земельными участками в размере 3% от их нормативно-денежной оценки.

С 2014 года правительство Украины предлагает повысить её до 4%, говорится в принятом в среду в постановлении.

Россия платит Украине за пребывание ЧФ в Крыму почти $100 млн в год, эти средства идут в счет погашения долга Киева перед Москвой за газ и нефтепродукты, напоминает РИА Новости.

Кабинет министров намерен компенсировать местным бюджетам доходы, недополученные вследствие размещения ЧФ РФ на территории Украины.

Министерству финансов предложено предусмотреть в проекте закона о госбюджете дополнительную дотацию. Постановлением кабинета министров утверждены критерии её распределения.

"Объем дополнительной дотации рассчитывается в соответствии с утвержденными этим постановлением критериями после согласования уполномоченными представителями Российской Стороны документов по инвентаризации земельных участков, используемых Черноморским флотом РФ на территории Украины", - говорится в тексте постановления, обнародованном в четверг на официальном сайте украинского правительства.