Полиция отпустила до суда студентов, запустивших кур в здание Минобрнауки РФ

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17 ноября 2011, 22:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото Ивана Афанасьева с сайта ridus.ru

В Москве полиция отпустила участников акции протеста против реформ минобразования и науки РФ, которые выпустили в четверг трёх куриц в здании ведомства и были задержаны, сообщил председатель Российского студенческого союза.

В ГУМВД РФ по Москве подтвердили, что задержанные отпущены, передаёт РИА Новости.

Ранее в полиции сообщали, что задержаны семь человек.

"В отношении семи участников завели дело по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), но мы все написали, что не согласны с задержанием", - сообщил председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.

По его словам, на 28 ноября назначен суд.

Наказанием по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ может стать административный штраф на организаторов в размере от тысячи до 2 тысяч рублей, на участников - от 500 рублей до тысячи рублей.