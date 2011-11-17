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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдума: при упрощённом оформлении ДТП выплаты ОСАГО увеличатся вдвое

17 ноября 2011, 21:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Госдума России одобрила в четверг в первом чтении законопроект, согласно которое размер выплаты в ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП будет увеличен вдвое.

В настоящее время в случае оформления документов без участия ГИБДД размер страховой выплаты потерпевшему не может превышать 25 тысяч рублей. Законопроект предлагает увеличить эту сумму до 50 тысяч. 

ЛБ