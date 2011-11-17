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17 ноября 2011, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил "положительно решить" вопрос о судьбе осужденного в начале ноября в городе Курган-Тюбе российского летчика Владимира Садовничего.

В четверг прошла встреча министров обороны России Анатолия Сердюкова и Таджикистана Шерали Хайруллоевым. В ходе встречи российский глава Минобороны заявил своему коллеге о необходимости осуществления практических шагов по освобождению осужденного в Таджикистане российского летчика. Генерал Хайруллоев сообщил об имеющемся поручении президента Таджикистана решить положительно данный вопрос, передает ИТАР-ТАСС.

17 ноября Госдума РФ осудила приговор пилотам Ан-72 Владимиру Садовничеву и Алексею Руденко, осужденным к 8,5 годам за контрабанду и потребовала их освобождения из тюрьмы Таджикистана.