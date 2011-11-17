Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Благодаря ЧЕ по футболу бродячие собаки будут умирать естественной смертью

17 ноября 2011, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Украина под давлением международных организаций по защите животных отказалась убивать бродячих собак в преддверии Чемпионата Европы по футболу, который пройдет следующим летом в Польше и на Украине.

Министерство охраны окружающей среды страны сообщило сегодня о том, что градоначальникам по всей Украине отдано распоряжение запретить убивать бродячих псов.

Вместо этого городским властям необходимо заняться созданием приютов для бездомных животных. 

ЛБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан