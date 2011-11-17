Благодаря ЧЕ по футболу бродячие собаки будут умирать естественной смертью

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17 ноября 2011, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Украина под давлением международных организаций по защите животных отказалась убивать бродячих собак в преддверии Чемпионата Европы по футболу, который пройдет следующим летом в Польше и на Украине.

Министерство охраны окружающей среды страны сообщило сегодня о том, что градоначальникам по всей Украине отдано распоряжение запретить убивать бродячих псов.

Вместо этого городским властям необходимо заняться созданием приютов для бездомных животных.