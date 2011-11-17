В Кремле прошло вручение наград ветеранам российской прессы

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17 ноября 2011, 18:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ.

Российским журналистам, ветеранам отечественного телевидения и радио вручили сегодня в Кремле государственные награды. Церемония была приурочена к 80-летию создания отечественного телевидения.

Награждение состоялось в Государственном Кремлёвском дворце на вечере, посвящённом юбилею отечественного телевидения.

"Мы гордимся тем, что первую в мире телепередачу осуществил практически столетие назад наш физик Борис Львович Розинг. На маленьком экране в лаборатории были воспроизведены простые линии, которые передавались на расстояние. Представляю, какой это тогда произвело фурор. Во всяком случае, точно больше, чем когда мы сейчас надеваем очки и смотрим 3D-формат, который просто фантастический, но нас это так не впечатляет. А тогда это было, конечно, колоссальным достижением. Но, наверное, никто не мог предположить, что из этого выйдет," - сказал Дмитрий Медведев, передаёт служба Кремля.