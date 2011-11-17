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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдума вводит уголовное наказание за создание фирм-однодневок

17 ноября 2011, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта r62.nalog.ru
Фото с сайта r62.nalog.ru

Госдума в четверг приняла во 2-м чтении законопроект, предлагающий лишать свободы за регистрацию фирм на подставных лиц, а не только за образование фирмы для совершения преступлений, как это было прописано ранее.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев в октябре призвал как можно скорее принять закон о введении уголовной ответственности за создание фирм-"однодневок" и пообещал в случае задержек принять "организационные решения".

В новом тексте документа предлагается наказывать за незаконное образование юридического лица через подставных лиц штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. А если такое деяние совершенно с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, то предлагается штрафовать на такую же сумму, либо сажать в тюрьму на срок до пяти лет.

ЛБ

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