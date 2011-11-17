Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Обама получит $5 тыс , если его укусит крокодил

17 ноября 2011, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фрагмент фото Обамы со старшей дочерью. AFR.
Фрагмент фото Обамы со старшей дочерью. AFR.

Президента США Барака Обаму застраховали на случай нападения крокодилов. Столь необычная инициатива связана с визитом американского лидера в Австралию.

Отныне, если американского лидера укусит хищник на территории этой страны, он получит 50 тыс. долл. страховых выплат. Именно на такую сумму страховой полис вручит Б.Обаме главный министр Северных территорий Пол Хендерсон по прибытии в регион.

Сообщается, что Обама в четверг прибывает в столицу штата Дарвин, в котором из-за тропического климата популяция крокодилов является самой многочисленной в Австралии.

ЛБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан