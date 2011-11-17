Обама получит $5 тыс , если его укусит крокодил

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17 ноября 2011, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фрагмент фото Обамы со старшей дочерью. AFR.

Президента США Барака Обаму застраховали на случай нападения крокодилов. Столь необычная инициатива связана с визитом американского лидера в Австралию.

Отныне, если американского лидера укусит хищник на территории этой страны, он получит 50 тыс. долл. страховых выплат. Именно на такую сумму страховой полис вручит Б.Обаме главный министр Северных территорий Пол Хендерсон по прибытии в регион.

Сообщается, что Обама в четверг прибывает в столицу штата Дарвин, в котором из-за тропического климата популяция крокодилов является самой многочисленной в Австралии.