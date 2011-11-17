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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

МВД РФ не собирается создавать "этническую" полицию

17 ноября 2011, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

В России специальные "этнические" подразделения в полиции  создаваться не будут. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой  сообщил, что идея создания "этнических подразделений" в полиции не соответствует российскому законодательству.

"Нет никаких оснований полагать, что будут создаваться специальные "этнические подразделения" полиции", — подчеркнул он. "Для службы в российской полиции необходимы главные условия — это гражданство РФ, наличие соответствующего образования и профессиональный подход к делу. Этническая принадлежность при этом значения не имеет", — сказал Горовой.

По его мнению, знания языков и национальных особенностей этнических диаспор, будут приветствоваться для сотрудников подразделений полиции. Но он особо отметил, что речь не идет о конкретной этнической принадлежности сотрудника.

Первый замглавы МВД сообщил, что по сложившейся не только в России, но и в мире практике на  должности участковых уполномоченных полиции могут быть назначены граждане, соответствующие этническому составу проживающего на территории населения.
Ранее сообщалось, что ряд руководителей территориальных ОВД высказывали мнение о том, что для усиления борьбы с так называемой "этнической" преступностью и экстремизмом целесообразно набирать на работу в полицию представителей разных национальностей.

ИЧ

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