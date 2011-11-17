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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Дмитрий Медведев и Тина Канделаки подружились «ВКонтакте»

17 ноября 2011, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев и Тина Канделаки стали друзьями «ВКонтакте». Виртуальная дружба президента и члена Общественной палаты началась в Twitter и длится уже не первый месяц.

Во «ВКонтакте» Дмитрий Медведев, в отличие от Тины Канделаки, – новичок. Свою страницу в социальной сети Тина завела 3 июня 2010 года. На сегодняшний день на аккаунт телеведущей и общественного деятеля подписано более 180 тыс. человек.

Президент же появился во «ВКонтакте» 7 ноября 2011 года. К настоящему моменту аккаунт Медведева собрал более 1 млн подписчиков.

По новым правилам социальной сети, чтобы стать не просто подписчиками, а друзьями, оба пользователя должны подтвердить это. Дмитрий Медведев и Тина Канделаки добавили друг друга в список друзей 17 ноября.

 «Президент настолько активно френдит свих сторонников, что скоро «Вконтакте» появится новый статус «Друг Президента», - прокомментировала Тина Канделаки.

Тина Канделаки также входит в число 45 пользователей, которых Дмитрий Медведев читает и с которыми общается через Twitter. Так, например, в день рождения Тины президент поздравил ее, написав в микроблоге: «С Днем рождения, Тина! От меня и Сергея Собянина :-)»

 

ЕП

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