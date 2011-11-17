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17 ноября 2011, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники МНТК "Микрохирургия глаза" имени Святослава Федорова выступили против увольнения руководителя учреждения lдоктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Христо Тахчиди.

Пятитысячный коллектив комплекса обратился к руководству страны, общественности и 15 миллионов пациентов с призывом собрать подписи в поддержку Тахчиди на сайте ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова.

Все желающие поддержать клинику, созданную известным офтальмологом Святославом Федоровым, могут размещать свое мнение на сайтах президента РФ Дмитрия Медведева и премьера России Владимира Путина.

Как считают сотрудники МНТК, увольнение Тахчиди стало первым шагом к разрушению комплекса. Тахчиди был любимым учеником выдающегося советского офтальмолога. На должность гендиректора комплекса прочат заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, члена генсовета "Единой России" Александра Чухраева. Между тем коллектив МНТК выступает против этого назначения, поскольку Чухраев не имеет никакого отношения к офтальмологии. Тахчиди возглавлял филиал МНТК в Екатеринбурге со времени его создания — с 1988 года и до 2000 года. После трагической гибели Федорова его ученик стал гендиректором МНТК "Микрохирургия глаза".



"Руководители страны призывают вывести страну на уровень ведущих держав мира, развивать инновационные технологии, создавать конкурентоспособный продукт, строят "Сколково" и собираются за большие деньги приглашать туда специалистов со всего мира. В это время глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова продолжает "дело врачей", уничтожая одно из лучших инновационных творений отечественного здравоохранения, 25-летний труд огромного коллектива самоотверженно работающего по всей территории гигантской страны", - говорится в обращении.



Отметим, ежегодно в МНТК "Микрохирургия глаза" бесплатно обследуется около 1 млн человек и более 350 тысяч оперируются. "Разрушение МНТК "Микрохирургии глаза" приведет к резкому увеличению стоимости офтальмологических услуг, расходных материалов и лекарств, практически наполовину уменьшит объем помощи, и это на фоне гигантского дефицита медицинской помощи в стране", — подчеркивается в сообщении.



Как считают сотрудники МНТК, увольнение Тахчиди стало первым шагом к разрушению комплекса, выстроенного Святославом Федоровым. Тахчиди был любимым учеником выдающегося советского офтальмолога. На должность гендиректора комплекса прочат заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, члена генсовета "Единой России" Александра Чухраева. Между тем коллектив МНТК выступает против этого назначения, поскольку Чухраев не имеет никакого отношения к офтальмологии.



Христо Тахчиди возглавлял филиал МНТК в Екатеринбурге со времени его создания — с 1988 года и до 2000 года. После трагической гибели Федорова его ученик стал гендиректором МНТК "Микрохирургия глаза" в Москве.

Глава Министерства здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова уволила главу научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова Христо Тахчиди.



Решение об увольнении Голикова приняла "в связи с жалобами сотрудников и пациентов на взимание платы за медпомощь, которая должна оказываться бесплатно".

Тахчиди намерен оспаривать увольнение в суде.