В Москве задержаны участники студенческой акции протеста

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17 ноября 2011, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в Международный день студента были задержаны участники студенческой акции протеста, которую они провели у здания Министерства образования и науки России. Задержаны не менее 10 студентов.

Представители Российского студенческого союза на акции выдвинули лозунги: "политика Минобрнауки курам на смех", "Министерство образования должно нести ответственность" и "Политика Фурсенко - птичий грипп в образовании". Студенты запустили в здание трех куриц, передает Интерфакс. Председатель РСС Артем Хромов рассказал, что задержанных студентов доставили в отделение полиции.

В сентябре в ходе аналогичной акции против образовательной реформы студенты запустили в здание Минобрнауки шесть поросят.