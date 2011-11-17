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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве задержаны участники студенческой акции протеста

17 ноября 2011, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в Международный день студента были задержаны участники студенческой акции протеста, которую они провели у здания Министерства образования и науки России. Задержаны не менее 10 студентов.

Представители Российского студенческого союза на акции выдвинули  лозунги: "политика Минобрнауки курам на смех",  "Министерство образования должно нести ответственность" и "Политика Фурсенко - птичий грипп в образовании". Студенты запустили в здание трех куриц, передает Интерфакс. Председатель РСС Артем Хромов рассказал, что задержанных студентов доставили в отделение полиции.
В сентябре в ходе аналогичной акции  против образовательной реформы студенты запустили в здание Минобрнауки шесть поросят.

ИЧ

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