МИД: содержание в тюрьме Ливии граждан России улучшено, но их судьба не ясна

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17 ноября 2011, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ситуация вокруг арестованных 27 августа в в ливийской столице и удерживаемых бойцами повстанческого батальона "Каака" без предъявления официального обвинения российских граждан Долгова и Шадрова остается без изменений.

МИД России и российским Посольством в Триполи неоднократно предпринимались демарши перед ливийскими властями с целью побудить их к скорейшему освобождению граждан России. Соответствующие контакты на постоянной основе осуществляются с Генеральным прокурором Ливии, руководством ливийского МИД, а также командованием батальона "Каака", сообщает МИД РФ на своём сайте.

Это делается во взаимодействии и тесной координации с украинскими и белорусскими коллегами, чьи соотечественники также находятся среди задержанных в Ливии иностранцев. Ливийцы ссылаются на трудности, связанные с отсутствием в стране после затяжной гражданской войны полноценной централизованной власти, но заверяют, что проблема будет в ближайшее время решена.

Удалось добиться качественного улучшения условий содержания российских граждан: их перевели в более удобные для проживания помещения, оснащенные телевизорами. Организовано посещение соотечественников представителями

Консульского отдела и врачом Посольства России в Ливии. В случае необходимости нашему врачу разрешается вывозить их в ближайший госпиталь для проведения углубленных медицинских обследований. Российские дипломаты в Триполи обеспечивают задержанных продуктами питания и одеждой.

МИД России и наше Посольство в Ливии продолжают прилагать энергичные усилия в интересах скорейшего разрешения проблемы.