Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Александр Любимов назначен гендиректором телеканала РБК-ТВ

17 ноября 2011, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Тележурналист Александр Любимов назначен генеральным директором российского делового телеканала РБК-ТВ. Одной из задач известного журналиста  на посту гендиректора телеканала является запуск новых аналитических и информационных программ.

Александр  Любимов в разные годы занимал руководящие должности на российских телеканалах. В период, когда бизнесмен Михаил Прохоров, который владеет холдингом РБК, возглавлял партию «Правое дело», тележурналист вступил в ее ряды. После ухода Прохорова из партии,  ее покинул и Любимов.

Артем Инютин, бывший гендиректор РБК-ТВ, стал председателем совета директоров канала.

ИЧ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан