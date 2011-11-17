Александр Любимов назначен гендиректором телеканала РБК-ТВ

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17 ноября 2011, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Тележурналист Александр Любимов назначен генеральным директором российского делового телеканала РБК-ТВ. Одной из задач известного журналиста на посту гендиректора телеканала является запуск новых аналитических и информационных программ.

Александр Любимов в разные годы занимал руководящие должности на российских телеканалах. В период, когда бизнесмен Михаил Прохоров, который владеет холдингом РБК, возглавлял партию «Правое дело», тележурналист вступил в ее ряды. После ухода Прохорова из партии, ее покинул и Любимов.

Артем Инютин, бывший гендиректор РБК-ТВ, стал председателем совета директоров канала.