Следствие установило виновного в смерти Веры Трифоновой в СИЗО

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17 ноября 2011, 15:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Следствие установило человека, виновного в смерти предпринимательницы Веры Трифоновой в СИЗО "Матросская тишина" в апреле 2010 года. Виновному в смерти Трифоновой, обвиненной в мошенничестве, предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Максимальное наказание составляет три года заключения, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.



Напомним, у Веры Трифоновой был сахарный диабет, диабетическая нефропатия и хроническая почечная недостаточность. Ее смерть вызвала большой общественный резонанс.

По словам Маркина, следственным путем установлено лицо, неосторожные действия которого, по мнению следствия, находятся в прямой причинной связи с наступившей смертью Веры Трифоновой. Имени обвиняемой он не назвал, передает РИА Новости.

Ранее адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы родственников Трифоновой, сообщил, что по делу о гибели предпринимательницы обвинение предъявлено врачу отделения хирургической гемокоррекции и детоксикации Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского (МОНИКИ) Александре Артамоновой.

Адвокат родственников тяжелобольной предпринимательницы считает обвинения против врача Александры Артамоновой надуманными, передает Радио Свобода.



Владимир Жеребенков расценивает действия следователя, как попытку "скрыть чудовищные нарушения закона в отношении погибшей и обвинить невинного человека".