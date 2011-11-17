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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Студенты смогут жаловаться на коррупцию в ВУЗах через интернет

17 ноября 2011, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Интернете появился портал для жалоб на коррупцию в сфере высшего образования. Участники образовательного процесса теперь смогут сообщать о фактах коррупции через портал Zastupnik.org.

Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям Сергей Миронов, передает Интерфакс. По его словам, на портал "Заступник" может обратиться любой человек, который столкнулся с нарушением закона. "На этом портале будет создана "горячая линия" для студентов, куда они смогут обратиться, если у них будут вымогать взятки. Включается механизм защиты студентов, о преподавателе будет сообщаться публике, через депутатские запросы будем обращаться в правоохранительные органы", - сказал Миронов.

ЕЛ

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