Христо Тахчиди намерен оспаривать увольнение в суде

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17 ноября 2011, 14:10 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]

Фото с сайта www.eyepress.ru

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Христо Периклович Тахчиди прокомментировал по телефону "Аргументам недели" информацию об увольнении с поста генерального директора ФГУ МНТК "Микрохирургия глаза" имени Федорова.

Христо Тахчиди рассказал корреспонденту "Аргументов недели", что намерен оспаривать законность приказа Минздравсоцразвития об увольнении в судебном порядке.

"Что касается меня лично, то я намерен оспаривать приказ Минздравсоцразвития в судебном порядке," - рассказал он "Аргументам недели". "Решение суда о моем увольнении с поста гендиректора станет окончательным в данном вопросе," - добавил Тахчиди.

Напомним, 17 ноября утром стало известно об увольнении Тахчиди. Пресс-служба Минздравсоцразвития сообщает, со своей стороны, что причинами увольнения Тахчиди стали жалобы пациентов, нарушения в ходе госзакупок и незаконная коммерческая деятельность.

МНТК "Микрохирургия глаза" им. Федорова исполнилось 25 лет. Каждый год в центре и его филиалах проходят обследование около 1 млн человек и проводится более 350 тыс операций - это более 60 проц высокотехнологической помощи оказываемой российской офтальмологией.