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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Лондон назван лучшей столицей мира для покупок

17 ноября 2011, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

edemvlondon.ru
edemvlondon.ru

Лондон признан лучшей столицей мира для совершения покупок как товаров класса люкс, так и товаров широкого потребления.
За  столицей  Великобритании идут  Барселона и Мадрид, Париж и Рим.

Список лучших городов для покупок составлен организацией «Экономист Интеллидженс Юнит».  Позиция мировых столиц и мегаполисов в списке определялась по 38 критериям. Это — число торговых центров и бутиков, удобство их расположения, их тематическое разнообразие, наличие в них товаров известных брендов, уровни цен, привлекательность сезонных распродаж по сниженным ценам.  Учитывалось также  число посещающих города туристов.  Вице-президент компании «Глобаль блю»  Эрик Нояль  отметил, что  совершение покупок считают главной целью своей туристической поездки 82% многочисленных туристов из Китая.  «Глобаль блю» - крупнейшая в мире компания,  услуг по торговле «такс-фри» (с возвратом НДС). 

При составлении рейтинга учитывалось  качество услуг в магазинах,  в том числе  владение  продавцов иностранными языками. Также были рассмотрены и сопутствующие структуры, необходимые для тех, кто приезжает в мегаполисы специально за покупками — наличие комфортабельных гостиниц, транспортных систем, качественных ресторанов, возможность культурного отдыха, передает Вести.ру.

Отметим, Париж,  постоянно сохраняет первую позицию в списке туристических мегаполисов, но  как центр шоппинга  находится лишь на четвертой  позиции.  Это  связано с  недостаточным качеством парижских гостиниц. Эксперты оценивают их как излишне дорогостоящими  по отношению к их качественному уровню.

ИЧ

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