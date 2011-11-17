Лондон назван лучшей столицей мира для покупок

//Общество

17 ноября 2011, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

edemvlondon.ru

Лондон признан лучшей столицей мира для совершения покупок как товаров класса люкс, так и товаров широкого потребления.

За столицей Великобритании идут Барселона и Мадрид, Париж и Рим.

Список лучших городов для покупок составлен организацией «Экономист Интеллидженс Юнит». Позиция мировых столиц и мегаполисов в списке определялась по 38 критериям. Это — число торговых центров и бутиков, удобство их расположения, их тематическое разнообразие, наличие в них товаров известных брендов, уровни цен, привлекательность сезонных распродаж по сниженным ценам. Учитывалось также число посещающих города туристов. Вице-президент компании «Глобаль блю» Эрик Нояль отметил, что совершение покупок считают главной целью своей туристической поездки 82% многочисленных туристов из Китая. «Глобаль блю» - крупнейшая в мире компания, услуг по торговле «такс-фри» (с возвратом НДС).

При составлении рейтинга учитывалось качество услуг в магазинах, в том числе владение продавцов иностранными языками. Также были рассмотрены и сопутствующие структуры, необходимые для тех, кто приезжает в мегаполисы специально за покупками — наличие комфортабельных гостиниц, транспортных систем, качественных ресторанов, возможность культурного отдыха, передает Вести.ру.

Отметим, Париж, постоянно сохраняет первую позицию в списке туристических мегаполисов, но как центр шоппинга находится лишь на четвертой позиции. Это связано с недостаточным качеством парижских гостиниц. Эксперты оценивают их как излишне дорогостоящими по отношению к их качественному уровню.