Татьяна Голикова с позором уволила главу клиники имени Федорова

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17 ноября 2011, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Министерства здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова уволила главу научно-технического комплекса (МНТК) "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова Христо Тахчиди.



Решение об увольнении Голикова приняла "в связи с жалобами сотрудников и пациентов на взимание платы за медпомощь, которая должна оказываться бесплатно". Как сообщает "Интерфакс", сам профессор Тахчиди признался, что для него новость об отставке стала неожиданной. Профессор предположил, что его увольнение связано с традиционной борьбой МНТК с консерваторами в медицине, перешедшей к нему по наследству от Святослава Федорова. По словам Тахчиди, того тоже "гнобили всю жизнь" за приверженность прогрессу. По версии ряда СМИ, Христо Тахчиди пострадал из-за того, что он не стремился налаживать хорошие отношения с Татьяной Голиковой. Близость к министру обеспечивают подхалимаж, угодничество и совместные финансовые махинации с бюджетными деньгами, пишут СМИ. Коллеги поддержали Христо Тахчиди, начав сбор подписей в его защиту на сайте учреждения.

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова признала, что в российской медицине присутствует коррупция. В частности, она признала, что некоторые врачи отказываются проводить медицинские манипуляции без вознаграждения.