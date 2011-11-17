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17 ноября 2011, 13:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Власти столицы намерены полностью завершить работы по реконструкции гостиницы "Москва" в 2012 году. Гостиница "Москва" будет приниматься в эксплуатацию поэтапно. В текущем году в эксплуатацию примут торгово-офисную часть с конференц-залом и подземным гаражом.



Уже в 2012 году власти примут в эксплуатацию сам отель, после чего завершатся оставшиеся работы по чистовой отделке. Гостиница "Москва" - одна из крупнейших гостиниц столицы. Она была построена в 1933-1935 годах. Здание гостиницы разобрали в 2004 году для реконструкции. Сроки открытия восстановленного объекта уже неоднократно переносились, передает РБК.