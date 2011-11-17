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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Татьяна Тарасова просит Владимира Путина спасти фигурное катание ЦСКА

17 ноября 2011, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта www.vokrug.tv
фото с сайта www.vokrug.tv

К премьер-министру РФ Владимиру Путину обратилась с открытым письмом заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, она просит премьера спасти фигурное катание ЦСКА.

Татьяна Тарасова пишет в открытом письме, что фигурное катание находится под угрозой в связи с возможной передачей Ледового дворца спорта ЦСКА хоккейному клубу ЦСКА.

По мнению тренера, передача ЛДС ЦСКА хоккейному клубу "уничтожит фигурное катание в ЦСКА". В настоящее время фигуристы ЦСКА тренируются в ЛДС, занятия проходят с 07:00 до 21:00. Татьяна Тарасова подчеркнула, что если дворец передадут хоккейному клубу, то фигуристы останутся без тренировочной базы.

В своем письме Татьяна Тарасова пишет, что как дочь великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова она приветствует желание руководства страны помочь хоккейному клубу ЦСКА. Но при этом тренер просит, чтобы при принятии окончательного решения о будущем ЛДС были учтены интересы школы фигурного катания ЦСКА.

Также в письме подчеркивается, что только на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы фигуристы ЦСКА завоевали более 120 медалей. А в настоящее время в армейской школе фигурного катания занимаются около 400 юных спортсменов, это будущие чемпионы России, об этом сообщает агентство "Весь спорт".

СБ

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