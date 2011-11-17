//Общество

17 ноября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

17 ноября отмечается Всемирный день отказа от курения, в связи с этим Минздравсоцразвития России начинает "неделю поддержки борьбы с курением в общественных местах".



В Москве в течение недели "27 московских ресторанов запретят курение в своих помещениях, а со столиков уберут пепельницы, из меню исчезнут табачные изделия", - сообщает Интерфакс.



По данным Минздравсоцразвития, в ноябре прошлого года предложение ведомства согласились поддержать только девять московских ресторанов.



Медики предупреждают, что посетители кафе и ресторанов, где разрешено курить, сильно рискуют своим здоровьем.

Сегодня в Красноярском крае и Хакассии около полусотни магазинов вообще не будут продавать сигареты.

А в Европе придумали противопожарные сигареты, которые сделаны из специальной тяжеловозгорающейся бумаги.

Официальная статистика Евросоюза показывает, что от заболеваний, связанных с вдыханием табачного дыма, каждый год погибает около полумиллиона человек, это в пятьсот раз больше, чем от пожаров, произошедших от курильщиков.